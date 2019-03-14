14 марта 2019 года

Сенаторы одобрили право потребителей на интернет-жалобы

Сенаторы подержали изменения в федеральный закон «О защите прав потребителей». Новые поправки сделают процедуру подачи жалоб на некачественный товар или услуги более удобной.

Изменения в закон «О защите прав потребителей», упрощающие подачу жалоб на некачественные товары и услуги, одобрили в Совете Федерации. Госдума приняла закон 6 марта.

Как рассказала один из авторов, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, закон направлен на то, чтобы предоставить каждому гражданину альтернативную и удобную форму подачи обращений в том случае, если качество не удовлетворило покупателя.

Теперь граждане смогут подавать жалобы на качество и безопасность товаров и услуг через портал «Госуслуги», официальные сайты органов власти, а также многофункциональные центры (МФЦ). Благодаря новым поправкам, в дальнейшем у потребителей появится возможность получить консультацию по защите своих прав непосредственно в МФЦ, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, региональные власти и органы местного самоуправления смогут разработать собственные программы защиты прав потребителей. Правда, сначала Роспотребнадзор должен подготовить и утвердить единые методические рекомендации для таких программ.

Fishnews