14 марта 2019 года

Минэк прокомментировал закон о браконьерском флоте

Минэкономразвития нацелено на ускоренную продажу конфискованного имущества, если его содержание обременительно для государства, заявили в ведомстве. В качестве примера новой политики министерство привело закон о браконьерском флоте.

Напомним, что 6 марта президент Владимир Путин подписал закон, призванный решить проблему с конфискованным флотом. Отношения, возникающие при отчуждении судов, обращенных в собственность государства, выведены из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества.

Подготовкой законопроекта занималось Минэкономразвития. Ведомство нацелено на продажу конфискованного имущества, если его содержание обременительно для государства, сообщили Fishnews в пресс-службе МЭР со ссылкой на заместителя министра Оксану Тарасенко.

Согласно последним изменениям в законодательстве, новый порядок продажи будет применяться в отношении безвозмездно изъятых морских судов, которые использовались при незаконной добыче водных биологических ресурсов. Такие суда теперь приравниваются к конфискованному движимому имуществу, что сократит сроки их продажи и позволит существенно снизить затраты, которые несет государство, отметили в ведомстве.

Fishnews