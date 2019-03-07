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Шхуна «OST-3» была конфискована за крабовое браконьерство. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области

Вышел закон о браконьерском флоте

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный решить проблему с конфискованным за незаконный промысел флотом. За счет изменений планируется сэкономить бюджетные средства.

Официально опубликован федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 20 «О внесении изменений в статью 3 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и статью 54 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Поправки должны решить давнюю проблему.

Отношения, возникающие при отчуждении судов, обращенных в собственность государства, а также имущества, образовавшегося в результате их утилизации, выведены из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества.

Исключение – суда, в отношении которых уже проводится одна из процедур продажи согласно закону о приватизации, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что изменения закона позволят применять более быстрый и простой механизм реализации флота, безвозмездно изъятого и конфискованного за незаконную добычу водных биоресурсов.

Инициатива была внесена в Госдуму Правительством РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, сейчас Росимуществу с учетом длительных сроков подготовки программы приватизации федеральной собственности приходится годами нести бремя содержания таких судов. При этом расходуются средства федерального бюджета.

Когда законопроект о браконьерском флоте проходил Госдуму, глава ответственного комитета Николай Николаев предложил в дальнейшем проанализировать эффективность новой нормы. «Когда будем подводить итоги года по исполнению бюджета, предлагаю отдельно рассмотреть вопрос, достигнут ли ожидаемый экономический эффект», – заявил депутат.

Законодательные изменения, призванные упростить порядок продажи и утилизации конфискованного флота, предлагались в течение нескольких лет. Так, сообщалось об предложениях Минэкономразвития и Росимущества, Законодательного собрания Камчатского края.

О проблеме содержания конфискованных судов говорили и пограничные органы. Как отмечали пограничники, на законодательном уровне важно максимально упростить процедуру реализации или уничтожения такого флота.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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