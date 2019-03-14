14 марта 2019 года

Рыбоводство Коми рассчитывает на страховые субсидии

Минсельхоз Республики Коми намерен подключить свой регион к федеральной программе поддержки страхования объектов аквакультуры. Пока, напомним, такие субсидии планируются только для Карелии и Мурманской области.

«Учитывая, что производство товарной рыбы связано с рисками, на федеральном уровне прорабатывается вопрос о предоставлении господдержки на страхование рыбы, – говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства Республики Коми. – Соответствующий документ готовит Минсельхоз России. После того, как он будет доведен до регионов, в Коми также проработают вопрос предоставления господдержки по данному направлению».

Напомним, федеральный закон о распространении господдержки сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) вступил в силу с 1 января 2019 г. В России ранее такая форма поддержки аквафермеров не применялась.

При этом в проекте приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2019 г.» господдержка страхования объектов аквакультуры в текущем году предусмотрена только для Республики Карелия и Мурманской области. Пресс-служба федерального министерства на редакционный запрос Fishnews о причинах такого ограничения ответила, что «на момент подготовки документа корректно обоснованными были два предложения – от Республики Карелия и Мурманской области. Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост востребованности данной меры со стороны регионов».

Fishnews