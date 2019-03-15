15 марта 2019 года

Санкционная икра не пережила визита в Россию

Сотрудники Россельхознадзора перехватили и уничтожили 5 тонн икры мойвы и сельди норвежского происхождения. Продукцию пытались ввезти из Казахстана в Оренбургскую область.

Ввоз санкционного товара пресекли специалисты управлений Россельхознадзора по Оренбургской и Самарской областям совместно с пограничниками. Икру обнаружили в районе международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Маштаково», сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

При документарном контроле и осмотре транспортного средства оказалось, что в грузовике перевозится мороженая икра мойвы и сельди. Страну производства продукции – Норвегию – установили в соответствии с сертификатом, по которому товар поступил в Казахстан.

Напомним, в 2015 г. президент Владимир Путин подписал указ об уничтожении продукции, которая вопреки эмбарго ввезена в РФ. Поэтому 14 марта икра была изъята из оборота и уничтожена.

Fishnews

