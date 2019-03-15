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Профсоюзы продолжают борьбу против крабовых аукционов

Профсоюзы продолжают борьбу против крабовых аукционов

Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье направил в Госдуму обращения по поводу крабовых аукционов. Примеру приморских коллег собираются последовать и на Сахалине.

Напомним, что на заседании 14 марта правительство поддержало проект федерального закона о новом виде квот – на вылов крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Распределять такие квоты предлагается на аукционах.

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства обратилась в Госдуму, куда теперь должен отправиться резонансный законопроект. Никто не сомневается, что крабы – это только начало, затем на аукцион отправятся и другие виды водных биоресурсов, заявили авторы письма.

«В начале двухтысячных годов правительство М. Касьянова уже проводило этот чудовищный эксперимент над рыбной отраслью. Введенные тогда аукционы по распределению квот вылова надолго запомнились рыбакам и их семьям», – говорится в письме.

В профсоюзной организации отметили, что законопроект по крабовым аукционам готовился в режиме секретности и без учета мнения профессионального сообщества.

Профсоюз просит депутатов после обсуждения законопроекта Советом Госдумы направить документ органам власти регионов со сроком рассмотрения не менее 30 дней.

Обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикеру Ольге Епифановой, председателю Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву, главе Комитета по региональной политике и проблемами Севера и Дальнего Востока, депутату Госдумы от Приморья Виктору Пинскому.

Против возвращения крабовых аукционов выступает и Сахалинская областная организация профсоюза работников рыбного хозяйства. «Мы уже не раз такое испытывали. Это опять очень негативно скажется на всей рыбной отрасли, в том числе на сахалинской», – заявил Fishnews председатель профсоюза Леонид Чура.

Он рассказал, что вопрос планируется обсудить с президентом Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) и депутатом региональной думы Максимом Козловым. Затем профсоюз направит свое обращение в Государственную Думу.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительствосахалин
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