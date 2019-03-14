14 марта 2019 года

Законопроект о крабовых аукционах отправляется в Госдуму

Правительство одобрило проект закона о распределении крабовых квот через аукцион. Как заявил премьер Дмитрий Медведев, торги – это «более прозрачный способ».

Проект изменений закона о рыболовстве был включен в повестку заседания кабмина на 14 марта . «Все законопроекты одобрены для внесения в Госдуму», - цитирует РИА «Новости» пресс-службу Правительства РФ.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказывая о повестке заседания, заявил, что законопроект «совершенствует порядок распределения» крабовых квот. «Это вполне прибыльный бизнес, если не сказать больше, тем не менее доходы от предоставления права пользования этим ресурсом невелики. Нам нужно повысить экономическую эффективность для государства и решить задачу по обновлению рыбопромыслового флота. Поэтому предлагается ввести новый вид квот – квоты добычи на инвестиционные цели – и распределять их более прозрачным способом, то есть через аукцион», - заявил глава правительства.

В августе кабмин утвердил дорожную карту по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России. В план вошло распределение на электронном аукционе 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшегося по историческому принципу.

В конце января стало известно, что Минсельхоз направил в аппарат правительства проект закона , предусматривающий введение квот добычи крабов на инвестиционные цели. Предполагается, что распределяться такие лимиты будут по итогам аукциона. При этом авторы законопроекта предложили закреплять за получателями долей обязательства по строительству объектов на территории РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень таких объектов должно установить правительство. Однако, как отмечал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, Минсельхоз будет предлагать, чтобы это были суда.

По итогам оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития указало на ряд рисков, которые создает предлагаемое регулирование : существенное уменьшение объема вылова для уже существующих предприятий; действующие хозяйствующие субъекты окажутся в менее выигрышном положении, чем новые потенциальные участники; существуют риски дефолтов и банкротства ряда работающих компаний. Тем не менее 11 марта инициативу одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.

Fishnews