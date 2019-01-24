24 января 2019 года

Законопроект о крабовых аукционах бизнес все еще не видел

На данный момент проект изменений законодательства, предусматривающий переход к аукционам, бизнес-сообществу не предоставлен, сообщил журналистам президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Представители рыбной отрасли ответили на вопросы журналистов в Приморском крае. Пресс-конференция стала откликом на серию телесюжетов, в которых прозвучали серьезные обвинения в адрес бизнеса.

Перед СМИ выступили президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Модератором пресс-конференции стал член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Введение аукционов потребует изменения законодательства. Насколько известно бизнес-сообществу, такой законопроект уже есть, появился примерно в августе, сообщил, отвечая на вопрос Fishnews, Александр Дупляков. «С тех пор он в засекреченном режиме где-то обсуждается, отшлифовывается, наверно. И мы все ждем, когда он появится», – рассказал президент ассоциации.

На заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, проходившем в октябре, замминистра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков подтвердил, что инициатива рассматривается, и пообещал, что как только законопроект будет готов, его покажут общественности, отметил глава АДК. «Обещали это сделать к 31 января, но, наверно, этого не произойдет», – добавил он.

Александр Дупляков подчеркнул, что законопроект должен широко обсуждаться, так как он затрагивает интересы широкого круга предприятий.

Общественный совет по итогам октябрьского заседания, напомним, заявил, что недопустимо принимать изменения законодательства в закрытом режиме, без процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и обсуждения с рыбохозяйственными ассоциациями.

16 января представители рыбной промышленности провели пресс-конференцию на Сахалине: там также шла речь об информационной атаке на компании.

Fishnews