15 марта 2019 года

Правительство опубликовало решение по крабовому законопроекту

Законопроект о крабовых аукционах решено внести в Госдуму в установленном порядке. Правительство одобрило инициативу на заседании 14 марта.

Законопроект, разработчиком которого выступило Министерство сельского хозяйства, предусматривает распределение 50% объема квот добычи крабов на электронном аукционе. Предлагается ввести новый вид квот - добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. По замыслу авторов поправок, такие квоты будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам аукциона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, крупнейшие отраслевые ассоциации неоднократно выступали с заявлениями о том, что такие изменения законодательства ударят по инвестиционному климату, негативно скажутся на уже запущенных проектах. Тем не менее в правительстве посчитали иначе. Аукцион - более прозрачный способ распределения квот, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина 14 марта .

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в решениях по итогам заседания.

Fishnews