18 марта 2019 года

Путь в магаданский порт обезопасят от размывания

На укрепление берега вдоль дороги между Магаданом и морским портом в бухте Нагаева направят 795 млн рублей. Средства выделили областному бюджету в рамках финансирования социального развития дальневосточных центров экономического роста.

Вопрос о выделении средств рассмотрели на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. Это совещательный орган действует в структуре правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Было принято решение по финансированию работ по укреплению берега вдоль единственной дороги в магаданский порт, сообщили Fishnews в пресс-службе заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в ДФО.

«Там идет разрушение породы, город рискует остаться без сообщения с портом, что недопустимо. Поэтому это не то, что связано с развитием территории, а скорее ликвидация сложившейся ситуации, но это лучше, чем доводить ее до состояния ЧС», – отметил вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.

Fishnews