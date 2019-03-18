18 марта 2019 года

Общественный совет рассмотрит отчеты к коллегии Росрыболовства

Очередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству состоится 21 марта. На встрече рассмотрят проекты материалов к итоговой коллегии ведомства.

Напомним, коллегия Росрыболовства состоится в Астрахани 23-24 апреля.

Члены общественного совета обсудят проект доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2018 г. и задачи на 2019 г.», сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР. Другой темой заседания станет проект публичной декларации целей и задач ведомства на 2019 г. и итоги ее реализации за прошедший год.

Fishnews