18 марта 2019 года

Рыбаки отстояли в судах свои квоты

Суды настаивают, что недостаточный уровень запаса является уважительной причиной неосвоения лимитов на вылов водных биоресурсов. В таких случаях требование о досрочном прекращении договора о закреплении доли квоты необоснованно.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес два однотипных решения по искам Северо-Западного теруправления Росрыболовства к двум рыбопромысловым кампаниям о расторжении договоров закрепления долей квот. Компании не освоили лимиты на промысел снетка в Чудском, Теплом и Псковском озерах в 2016-2017 гг., что стало основанием для исковых заявлений, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбаки, в свою очередь, представили доказательства крайне низкого состояния запаса этого вида рыб в местах промысла. По этой причине апелляционный суд согласился с судом первой инстанции об отсутствии вины компаний в неосвоении квот.

В решениях судов указано, что расторжение договора о закреплении долей квот в судебном порядке носит «исключительный характер» и представляет собой санкцию, применяемую «к злостному нарушителю договорных обязательств», каковыми компании-ответчики не являются. При этом суды сослались на решения по аналогичному делу, рассмотренному в прошлом году.

Fishnews