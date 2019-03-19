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Поправки в закон о защите прав потребителей подписал президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства

Потребителям определили способы подачи жалоб

Вышел закон, призванный усовершенствовать защиту прав потребителей. Направить жалобу на качество товаров можно будет через интернет, по почте или с помощью МФЦ.

Власти собираются облегчить жизнью покупателю с помощью нового закона. Поправки в закон о защите прав потребителей подписал президент Владимир Путин, сообщает корреспондент Fishnews.

С инициативой по изменению законодательства выступила в апреле прошлого года группа депутатов. По официальным данным, в Роспотребнадзор каждый год поступает более 750 тыс. обращений от граждан по вопросам их защиты как потребителей товаров и услуг, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. При этом, подчеркнули разработчики, граждане часто не знают, как можно подать жалобу, или не имеют технических возможностей для ее направления и попадают в руки негосударственных посредников, которые обещают оперативно помочь в рассмотрении обращения, но в итоге выставляют приличный счет за свою активность.

Новый закон предусматривает несколько способов подачи жалоб:

- по почте;

- по интернету, в том числе через сайт Роспотребнадзора, других уполномоченных федеральных ведомств, регионального органа исполнительной власти, Единый портал госуслуг или региональный портал государственных и муниципальных услуг;

- при личном приеме заявителя.

Принимать обращения могут в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. В МФЦ может осуществляться и консультирование потребителей по вопросам защиты их прав.

Предусматривается, что региональные власти разрабатывают на своем уровне программы по защите потребительских прав и оказывают содействие органам местного самоуправления и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в защите прав потребителей. Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей.

Fishnews
НазадМетки: роспотребнадзор
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