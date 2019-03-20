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Поручения по усовершенствованию механизма инвестквот дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото предоставлено Росрыболовством

Механизм инвестиционных квот ждет дальнейшая настройка

Практика показала, что механизм инвестиционных квот нужно сделать более гибким. Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал ведомствам поручения в этой сфере.

Совершенствование механизма инвестиционных квот обсуждалось на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Встречу провел во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент Fishnews.

«По Дальнему Востоку отобраны 14 проектов по строительству заводов с объемом инвестиций 15 млрд рублей и 18 проектов по строительству судов для промысла с объемом инвестиций 94 миллиарда», - остановился на цифрах, открывая заседание, вице-премьер – полпред. Однако, отметил он, есть информация, что не все механизмы работают достаточно прозрачно.

Согласно законодательству, право на вылов по инвестквотам предоставляется только после ввода судна или завода в эксплуатацию. Для контроля за реализацией проектов создана специальная комиссия. Но процедура приемки недостаточно прозрачна, вызывает у инвесторов некоторые нарекания, сообщил журналистам вице-премьер – полномочный представитель президента.

«Договорились о том, что она будет доработана, чтобы у инвесторов не было рисков. Чтобы он понимал, что если он выполнит все обязательства перед государством, он получит квоты в срок», - сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер – полпред дал ряд поручений по подготовке проектов нормативно-правовых актов, которые позволят усовершенствовать механизм инвестиционных квот, Минсельхозу, Росрыболовству, Минпромторгу и Минвостокразвития.

Один из вопросов, с которым столкнулись компании, - необходимость скорректировать проектную документацию. Юрий Трутнев поручил ведомствам определить порядок принятия решений по внесению изменений.

Еще одна проблема, которую предстоит разрешить, - это продление сроков реализации проектов. Практика также показала востребованность такого уточнения. Кроме того, вице-премьер – полпред поручил разработать порядок определения и утверждения общего допустимого улова на очередной год с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов инвестиций.

Министерство сельского хозяйства, Росрыболовство, Минвостокразвития, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта должны проанализировать ситуацию по реализации проектов дальневосточными компаниями в рамках программы инвестквот.

Fishnews

  • Поручения по усовершенствованию механизма инвестквот дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото предоставлено Росрыболовством
  • Заседание правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока прошло в столице Приморья. Фото предоставлено Росрыболовством
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    НазадМетки: владивостокдальний востокросрыболовство
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