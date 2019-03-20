20 марта 2019 года

Верфи рассчитывают на заказы краболовов

ОСК выступает за сохранение обязательств по строительству судов на российских верфях - при любом принципе распределения крабовых квот.

На заседании 14 марта правительство одобрило законопроект о распределении 50% крабовых квот на аукционах. Комментируя это решение, президент ОСК Алексей Рахманов отметил, что строительство краболовных судов остается одним из важных элементов программы гражданского судостроения госкорпорации. Как сообщает корреспондент Fishnews, потребность в таких судах ОСК оценивает минимум в 40-45 единиц.

«В наших договоренностях с Минсельхозом и с агентством по рыболовству всегда было сохранение требований к строительству судов на российских судах как элемент какого бы то ни было принципа перераспределения этих квот. Мы не про то, как квоты делить. Мы про то, что эта привязка к необходимости строительства на российских верфях должна сохраниться», - заявил Алексей Рахманов.

Обязательства для рыбаков по обновлению флота прямо связаны с вопросом развития дальневосточных активов ОСК. Речь идет, прежде всего, о Хабаровском заводе, «который более чем готов к строительству такого типажа действительно небольших по водоизмещению судов», считает глава корпорации. Амурский завод, по его словам, рассматривается как площадка для более крупных конструкций. Кроме того, по-прежнему актуальной остается возможность строительства такого рода рыболовецких судов на предприятиях северо-запада.

«Надеемся на скорейшее принятие уже хотя бы какого-то решения с учетом того, что не потеряется это требование по строительству на российских верфях», - добавил Алексей Рахманов.

Fishnews