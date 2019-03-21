21 марта 2019 года

Россельхознадзор замкнет на себе полномочия по ветеринарии

Россельхознадзор с 2020 г. может получить весь объем полномочий по ветнадзору. По мнению Минсельхоза, это усилит взаимодействие всех элементов национальной системы ветеринарного контроля.

На итоговом заседании коллегии Россельхознадзора глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что деятельность ведомства приобрела особое значение в свете задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции.

«Привлекательность России для международных торговых партнеров растет, и в этой связи невозможно переоценить важность системы безопасного перемещения животных и животноводческой продукции», - заявил министр.

По его словам, необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы как элементами единой национальной системы ветконтроля.

«Соответствующие поправки уже подготовлены. С 1 января 2020 г. планируется возложить на Россельхознадзор полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме. Мы надеемся, что это решение даст новый импульс работе ветеринарных служб субъектов», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Важной частью этой работы остается более широкое применение разработанных Россельхознадзором информационных систем для прослеживаемости продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза. В частности, в текущем году планируется включить в перечни подконтрольных товаров, подлежащих электронной ветсертификации, готовую молочную продукцию.

Fishnews