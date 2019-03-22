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Красная икра от изготовителей-«фантомов» продается в том числе через интернет. Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

На рынок вбросили икру с фальшивой «родословной»

Управление Россельхознадзора обнаружило предприятия-«фантомы», от имени которых в продажу поступает лососевая икра. Деликатесы с ложно указанными изготовителями распространяются в том числе через интернет, сообщило ведомство.

Мониторинг выявил предприятия, якобы изготовившие икру, однако официально прекратившие свою деятельность. Также обнаружены предприятия с фальшивыми адресами, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В частности, предлагается соленая икра лососевых от изготовителя ООО «Камчатский нерест». Однако эта компания прекратила свою деятельность в 2013 г., заявило управление Россельхознадзора со ссылкой на данные ФНС России.

Еще один «икорный фантом» – ООО «Жемчужина Камчатки». В маркировке его продукции указан несуществующий адрес, а само предприятие, как сообщается, прекратило деятельность в 2015 г.

Также претензии возникли к ООО «Золото Камчатки». «При проверке сведений, указанных на маркировке, установлено, что адрес производителя в Камчатском крае не зарегистрирован, также само предприятие не зарегистрировано на территории Камчатского края», – рассказали в пресс-службе.

Fishnews
НазадМетки: икрароссельхознадзор
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