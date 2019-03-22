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Беринг-80 с запасом хода 7500 морских миль

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Уже двенадцатый год международная компания Bering Yachts строит экспедиционные и траулерного типа яхты со стальными корпусами. Их запас автономности и мореходные качества позволяют владельцам пересечь любой океан в любом направлении.

В этом году Bering Yachts открыли свое представительство в России, во Владивостоке. О том, почему именно здесь, о приоритетах при строительстве яхт, о причинах выбора стали в качестве материала для корпусов и многом другом в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент Bering Yachts Алексей Михайлов.

Он отметил, что выбор стали обусловлен предназначением судов, которые строит Bering Yachts. «Корпуса можно изготавливать из алюминия, из стеклопластика, других материалов. Все суда Bering по своему типу относятся к водоизмещающим, что позволяет обеспечить максимальный комфорт в морских условиях. Одним из факторов этого комфорта является вес судна, водоизмещение. Чем больше вес, тем плавнее у яхты ход, тем комфортнее человек чувствует себя на борту. При этом данная характеристика не недостаток, поскольку незначительно влияет на расход топлива и прочие эксплуатационные издержки. В нашем случае вес – это союзник», - рассказал Алексей Михайлов.

По мнению президента компании, делать корпус из материалов, которые позволяют облегчить судно, неразумно. «Такие лодки уступают стальным по многим качествам: прочности, пожарной безопасности, остойчивости, срокам эксплуатации. Я не считаю рациональным, когда многие производители пытаются сделать корпус водоизмещающего судна из толстого стеклопластика. У него пластиковая основа, такая лодка в любом случае хрупкая, и при ударах обо что-то твердое ее корпус все равно разрушается. Если случится пожар, то стеклопластик горюч, причем его дым сильно токсичен», - подчеркнул глава Bering Yachts.

Компания давно присутствует на российском рынке, отметил Алексей Михалов. «У нас есть здесь клиенты, поэтому наша компания и раньше свою рекламу адресовала этому рынку. Сейчас пришло время упорядочить свою деятельность путем открытия официального представительства. Дело в том, что при работе вдали от России с большим количеством брокеров на этом рынке возникают определенные проблемы, обратил внимание президент компании. - Например, в сети интернет очень много просто устаревшей или неправильной информации о Bering Yachts, в том числе по ценам, по нашей спецификации, информации технического характера, графике. Посты и перепосты наших спецификаций десятилетней давности появляются то тут, то там. Мы пришли к выводу, что в русскоязычном сегменте интернета неверной информации о Bering Yachts намного больше, чем достоверной. Для нас это не очень приятно, потому что потенциальные клиенты из-за непрофессиональной подачи могут отвернуться от компании до того, как обратятся непосредственно к нам. И теперь мы намерены упорядочить эту информацию».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Bering Yachts

Представительство во Владивостоке:
+7 (914) 545-25-95

Представительство в Москве:
+7 (499) 350-50-61

info@beringyachts.com

russia@beringyachts.com

ru.beringyachts.com

На правах рекламы

  • Беринг-80 с запасом хода 7500 морских миль
  • Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ
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