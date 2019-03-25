25 марта 2019 года

Дмитрий Медведев ждет концепцию нового КоАП

До июня ведомства должны подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях. Координировать работу будет вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить и до 1 июня 2019 г. представить в правительство концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.

Такая задача поставлена Министерству юстиции, Минэкономразвития, с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций. Цель обновления – актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности, сообщает корреспондент Fishnews.

Координировать работу поручено вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.

Fishnews