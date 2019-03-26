26 марта 2019 года

Доставка рыбы - в центре внимания Seafood Expo Russia

На выставке в Санкт-Петербурге в этом году будут широко представлены отечественные и зарубежные транспортные компании, специализирующиеся на рефперевозках рыбы и морепродуктов.

В рамках третьей Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая пройдет в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, большое внимание будет уделено логистике. В этом сегменте уже зарегистрировано втрое больше участников, чем в прошлом году.

С отдельными стендами выступит целый ряд отечественных и зарубежных транспортных компаний, специализирующихся на рефрижераторных перевозках рыбы и морепродуктов. Среди них - GreenSea, Sealine, «Дальрефтранс», «Владрефтранс», «Аврора Логистикс», «Камчатка Лайнс» и терминал «Сероглазка». Последние два предприятия получили статус логистических партнеров Seafood Expo Russia.

Базирующаяся в Нидерландах компания Sealine с 40-летним опытом работы в судоходстве и рефперевозках предоставляет услуги, связанные с оперированием и менеджментом рефрижераторного флота. Под контролем бельгийской GreenSea находится один из самых больших транспортных флотов - порядка 50 судов.

Дальневосточники из «Владрефтранса» специализируются на доставке режимных грузов в рефрижераторных контейнерах морским и железнодорожным транспортом по территории России, включая отдаленные регионы - Сахалин, Камчатку, Магаданскую область и Чукотку. «Дальрефтранс», который входит в состав транспортной группы FESCO, отвечает за перевозку скоропортящихся грузов. Еще одна российская транспортно-экспедиционная компания «Аврора Логистикс» предлагает сервис мультимодальных перевозок в рефконтейнерах.

«В этом году мы усилили работу по привлечению специалистов из смежных отраслей – логистики, хранения, упаковки, - рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. - Считаем, это послужит хорошему приросту деловой активности участников выставки. На сегодняшний день забронированная площадь экспозиции уже на 10% больше, чем ко дню открытия в прошлом году. Ожидается, что итоговое увеличение площади составит не менее 40% от прошлогодних показателей».

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Оператор выставочных мероприятий – Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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