28 марта 2019 года

Точки в делах «осетровой» ОПГ поставят судьи

В Хабаровском крае завершено следствие в отношении 14 браконьеров, занимавшихся заготовкой осетрины и скупкой черной икры. Уголовные дела в отношении еще 8 подельников уже рассматриваются в судах.

Четырнадцать фигурантов обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение и перевозка «краснокнижных» водных биоресурсов, организованной группой), сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России по Хабаровскому краю. По версии правоохранителей, с февраля по май 2017 г. участники ОПГ незаконно добывали в Николаевском районе рыбу осетровых видов. Затем уловы доставляли в Ульчский район, а оттуда в Хабаровск для отправки в западную часть страны. 7 мая 2017 г. сотрудники уголовного розыска задержали в Амурском районе авторефрижератор с 2,5 тоннами нелегально заготовленной рыбы.

Первоначально участники группы отрицали свою вину, но под тяжестью улик 12 из них дали признательные показания о нелегальной заготовке 6,5 тонн осетрины. Кроме того, по информации следствия, четверо участников ОПГ скупали у браконьеров в Николаевском и Ульчском районах осетровую икру для перепродажи. Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг деликатеса.

В счет погашения ущерба арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью более 10 млн рублей (2 рефрижератора, микроавтобус, микрогрузовик, 5 катеров, средства связи и другое). Дело направлено в суд. Всего в преступную группу входили 22 человека. Уголовные дела в отношении 8 участников были завершены ранее и сейчас рассматриваются в судах.

Fishnews