28 марта 2019 года

Морским биологам помогут делать открытия во Владивостоке

На площадке Приморского океанариума начал работу первый в России центр коллективного пользования научным оборудованием в области морской биологии. ЦКП предоставляет как новейшие приборы, так и квалифицированных специалистов.

Центр коллективного пользования - структурное подразделение Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. Теперь ученые смогут проводить исследования в одном месте, решая, как собственные научные задачи, так и выполняя работы в рамках совместных проектов с сотрудниками ННЦМБ.

«В России не было центров коллективного пользования для исследований в области морской биологии, – отметила руководитель центра, доктор наук, член-корреспондент РАН Инесса Дюйзен. – Но уникальность нашего центра не только в том, что он первый. Главная его особенность заключается в том, что у нас все возможности совмещены территориально, интеллектуально, методически, технологически, инструментально и биологически».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского океанариума, научный центр оснащен новейшим современным оборудованием, которое позволяет проводить исследования в различных областях морской биологии.

«Ученые могут самостоятельно работать на оборудовании ЦКП или доверить исследование нашим сотрудникам – в центре трудятся высококвалифицированные специалисты, в совершенстве владеющие навыками работы на самых высокотехнологичных приборах, - рассказала Инесса Дюйзен. - Наличие в Приморском океанариуме уникальной коллекции животных, водорослей, беспозвоночных позволяет ученым быстро и эффективно решать поставленные задачи».

Одним из примеров успешного многостороннего сотрудничества на базе центра стал активно развивающийся проект, участниками которого стали ННЦМБ, ДВФУ, Дальрыбвтуз, ТИНРО и Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН. Этот проект предусматривает фундаментальные и прикладные исследования в области гидроакустики, нейрофизиологии морских млекопитающих, ихтиологии и аквакультуры в рамках так называемого биотехнологического полигона.

ЦКП готов предложить свои возможности заинтересованным ученым из России и других стран. Центр можно использовать не только для реализации партнерства в научных исследованиях, но и для сотрудничества в области образования и экологического просвещения, для организации международных конференций и форумов.

Fishnews