29 марта 2019 года

Россельхознадзор будет выдавать лицензии океанариумам

Федеральный закон об ответственном обращении с животными ввел обязательное лицензирование работы по содержанию животных в зоопарках, цирках, океанариумах и дельфинариях. Функции по предоставлению лицензий предложено закрепить за Россельхознадзором.

Закон об ответственном обращении с животными президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Было предусмотрено лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Получить лицензию нужно до 1 января 2022 г.

Минсельхоз предложил проект о том, как должно осуществляться лицензирование. Функции по предоставлению лицензий планируется закрепить за Россельхознадзором, сообщает корреспондент Fishnews. Определены требования, которым должен отвечать лицензиат. Среди них – соблюдение закона об ответственном обращении с животными, ветеринарных норм и правил. Для получения лицензии, согласно проекту, потребуется уплатить госпошлину.

Fishnews