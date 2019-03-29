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Биотехнологии ДВФУ разработали сухую смесь для приготовления напитка из тихоокеанской медузы ропилемы. Фото пресс-службы университета

Хлебнуть медузы предлагают ученые Приморья

Сухую смесь для приготовления «морского» напитка разработали биотехнологи Дальневосточного федерального университета. Главными ингредиентами стали добавка из тихоокеанской медузы ропилемы и экстракт лимона или апельсина.

Разведенный в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и наделен антиоксидантными свойствами, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ. На изобретение уже оформлено несколько патентов.

Ропилема (Rhopilema esculentum Kishinouye) обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, и традиционно используется в пищевых технологиях у народов Восточной Азии. В водах Приморья эта медуза появляется только во время теплого сезона. Сырье для экспериментов и создания смеси собирали в октябре у побережья Владивостока.

«Добавку из медузы мы получаем путем переработки ее тканей с помощью ферментного препарата химотрипсина. Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамма порошка. В составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15%, а в самом напитке - 1,5-3%. Остальную часть смеси занимают добавки цитрусовых, подсластитель с содержанием глюкозы и ароматизатор. Энергетическая ценность одной порции напитка 200 мл составляет около 80 килокалорий», - рассказала одна из авторов разработки, доцент Школы биомедицины ДВФУ Александра Юферова.

Биотехнологи отмечают, что у нового продукта есть несколько преимуществ. Так, добавка из медузы содержит аминосахара, которые выполняют важные функции в организме. Также порошкообразные напитки устойчивы к микробиологической порче.

«В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного (экстракт из цитрусовых) происхождения, их антирадикальная и антиоксидантная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты», - подчеркнули ученые. В департаменте пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ уже разработали многие уникальные продукты питания. В их числе — хлеб с гребешком, мармелады на основе отвара водорослей с добавками из дальневосточных ягод и экстракта околоплодника ореха маньчжурского. В исследованиях активно участвуют студенты и аспиранты.

Fishnews

  • Биотехнологии ДВФУ разработали сухую смесь для приготовления напитка из тихоокеанской медузы ропилемы. Фото пресс-службы университета
  • Смешение компонентов животного и растительного происхождения дало необычный эффект. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Добавка из медузы в составе сухой смеси составляет от 7 до 15%. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Разведенный в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока. Фото пресс-службы ДВФУ
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