29 марта 2019 года

Менять условия для бизнеса будут с переходным периодом

Правительство приступило к разработке законопроекта, устанавливающего переходный период при ухудшении регуляторной среды для бизнеса, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«В правительстве возникла идея, уже разрабатывается законопроект, которым должны быть установлены жесткие правила: любые регуляторные новации, которые влекут дополнительные издержки для негосударственного бизнеса, должны вводиться в действие только по истечении переходного достаточно продолжительного (в 2-3 года) периода после принятия и обнародования соответствующего нормативного акта», – заявил зампред правительства на пленарном заседании Красноярского экономического форума (цитата по РИА «Новости»).

Предполагается, что минимальный переходный период будет установлен непосредственно в новом законе. «Этот законопроект должен стать своего рода инвестиционным кодексом РФ. Представляется, что это существенным образом повысит предсказуемость нашей политики, опять же улучшит привлекательность российской юрисдикции для инвесторов», – добавил Дмитрий Козак.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рыбной отрасли сейчас обсуждается необходимость установления переходного периода при вступлении в силу закона о крабовых аукционах. Этот резонансный законопроект правительство 19 марта внесло в Госдуму. Разработчики документа – Минсельхоз и Росрыболовство – настаивают на том, что изменения не устанавливают дополнительных обязанностей для бизнеса. Однако в отраслевых объединениях и на предприятиях не раз подчеркивали: принятие закона серьезно скажется на общей работе компаний, их инвестиционных планах.

Fishnews