01 апреля 2019 года

Процедура ОРВ по правилам рыболовства для Дальнего Востока идет к финалу

На портале regulation.gov.ru разместили проект правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, доработанный по итогам обсуждения. На сайте также можно увидеть предложения, которые поступали по документу.

Новые правила решено было выпустить в связи со вступлением в силу большого блока изменений федерального закона о рыболовстве, а также выходом закона о любительской рыбалке.

Проект проходил процедуру публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru с 28 декабря по 25 января. Собранные замечания прорабатывались на серии совещаний.

По информации с портала, сейчас стартовал этап подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. Напомним, что итогам процедуры ОРВ Минэкономразвития делает вывод о том, есть ли в проектах правовых актов избыточные барьеры для бизнеса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на портале regulation.gov.ru сейчас размещен проект правил, доработанный по итогам обсуждения. Документ можно найти, кликнув на слова «Информация по этапу» на стадии «Подготовка заключения об ОРВ».

Fishnews