Промысел омуля откроют не раньше 2021 года
Запрет промышленной добычи омуля на Байкале продлится минимум до конца трехлетнего периода восстановления популяции, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Тем временем в Бурятии наращивают объемы выпуска личинок ценного вида.
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел в правительстве Бурятии совещание по восстановлению популяции байкальского омуля.
Напомним, в 2017 г. был установлен мораторий на промысел эндемика. «Когда вводили запрет, мы говорили, что через три года будем вести мониторинг, проводить исследования. И через три года сможем сказать, какая перспектива по восстановлению байкальского омуля, по возможной отмене запрета. Такая долгосрочная программа институтом, подведомственным Росрыболовству, должна быть разработана. Мы должны провести дополнительно полноценные исследования, и в этом году уже начинаем, несмотря на все трудности. Пока эти три года запрет с учетом биологического обоснования будем держать. До 2021 года никаких решений приниматься не будет», - заявил Илья Шестаков.
В республике воспроизводством омуля занимались заводы АО «Востсибрыбцентр» – Большереченский, Селенгинский и Баргузинский. С 2016 г. предприятия, которым требуется техническое перевооружение, перешли в оперативное управление Байкальского филиала Главрыбвода. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» планируется реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов. На их восстановление выделено порядка 250 млн рублей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, проект реконструкции первого завода уже готов, второй – на последней стадии разработки. С 2021 г. начнется капитальный ремонт предприятий.
Ожидается, что реконструкция позволит увеличить мощность предприятий и довести ее до изначально запланированной – для двух заводов это более 2 млрд личинок в год. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что еще до восстановления заводов Росрыболовство начало работу по увеличению выпуска личинки.
«В этом году будет выпущено 410 млн личинок, это в 4 раза больше, чем в предыдущем году, и в 8 раз больше, чем в 2015-2016 годах. Это непосредственно повлияет на воспроизводство омуля. Плюс к этому применяется новая технология отбора икры, которая позволяет сохранить рыбу живой, вернуть ее назад, в среду, и тем самым еще более способствует восстановлению популяции. И новые технологии, и увеличение объемов выпуска рыбы, и финансирование, уверен, существенным образом повлияют на сокращение сроков восстановления популяции омуля», - рассказал Алексей Цыденов.
Как сообщил начальник Главрыбвода Дан Беленький, в 2019 г. объем отлова производителей планируется увеличить еще на 30%. Это позволит выпустить от 660 млн до 670 млн личинок.
Fishnews