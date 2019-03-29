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В правительстве Бурятии прошло совещание, посвященное восстановлению численности байкальского омуля. Фото пресс-службы регионального кабмина

Промысел омуля откроют не раньше 2021 года

Запрет промышленной добычи омуля на Байкале продлится минимум до конца трехлетнего периода восстановления популяции, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Тем временем в Бурятии наращивают объемы выпуска личинок ценного вида.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел в правительстве Бурятии совещание по восстановлению популяции байкальского омуля.

Напомним, в 2017 г. был установлен мораторий на промысел эндемика. «Когда вводили запрет, мы говорили, что через три года будем вести мониторинг, проводить исследования. И через три года сможем сказать, какая перспектива по восстановлению байкальского омуля, по возможной отмене запрета. Такая долгосрочная программа институтом, подведомственным Росрыболовству, должна быть разработана. Мы должны провести дополнительно полноценные исследования, и в этом году уже начинаем, несмотря на все трудности. Пока эти три года запрет с учетом биологического обоснования будем держать. До 2021 года никаких решений приниматься не будет», - заявил Илья Шестаков.

В республике воспроизводством омуля занимались заводы АО «Востсибрыбцентр» – Большереченский, Селенгинский и Баргузинский. С 2016 г. предприятия, которым требуется техническое перевооружение, перешли в оперативное управление Байкальского филиала Главрыбвода. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» планируется реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов. На их восстановление выделено порядка 250 млн рублей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, проект реконструкции первого завода уже готов, второй – на последней стадии разработки. С 2021 г. начнется капитальный ремонт предприятий.

Ожидается, что реконструкция позволит увеличить мощность предприятий и довести ее до изначально запланированной – для двух заводов это более 2 млрд личинок в год. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что еще до восстановления заводов Росрыболовство начало работу по увеличению выпуска личинки.

«В этом году будет выпущено 410 млн личинок, это в 4 раза больше, чем в предыдущем году, и в 8 раз больше, чем в 2015-2016 годах. Это непосредственно повлияет на воспроизводство омуля. Плюс к этому применяется новая технология отбора икры, которая позволяет сохранить рыбу живой, вернуть ее назад, в среду, и тем самым еще более способствует восстановлению популяции. И новые технологии, и увеличение объемов выпуска рыбы, и финансирование, уверен, существенным образом повлияют на сокращение сроков восстановления популяции омуля», - рассказал Алексей Цыденов.

Как сообщил начальник Главрыбвода Дан Беленький, в 2019 г. объем отлова производителей планируется увеличить еще на 30%. Это позволит выпустить от 660 млн до 670 млн личинок.

Fishnews

  • В правительстве Бурятии прошло совещание, посвященное восстановлению численности байкальского омуля. Фото пресс-службы регионального кабмина
  • Совещание провел глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы правительства Бурятии
  • Глава Бурятии Алексей ЦЫДЕНОВ рассказал о росте темпов выпуска молоди омуля. Фото пресс-службы правительства региона
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