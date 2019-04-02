02 апреля 2019 года

На Камчатке назначен министр рыбного хозяйства

В должность министра рыбного хозяйства Камчатского края официально вступил Андрей Здетоветский. С 18 марта он исполнял обязанности руководителя министерства.

Он назначении министра Fishnews сообщили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Георгиевич Здетоветский родился в городе Магадане. В 1997 г. окончил Самарский государственный университет по специальности «Биология». На занимаемых должностях курировал вопросы экологии и экологической экспертизы.

В структуре Росрыболовства с 2007 г. – сперва начальник отдела мониторинга Средневолжского территориального управления Росрыболовства, затем занимал должность заместителя этого ведомства. С 2010 г. возглавлял Охотское теруправление. В 2013 г. вступил в должность начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству.

18 марта 2019 г. Андрей Здетоветский был назначен исполняющим обязанности министра рыбного хозяйства Камчатского края. 1 апреля этого года официально вступил в должность министра.

Fishnews