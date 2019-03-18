18 марта 2019 года

Курировать рыбное хозяйство Камчатки будет Андрей Здетоветский

Исполняющим обязанности министра рыбного хозяйства Камчатского края назначен Андрей Здетоветский. Ранее он возглавлял в Федеральном агентстве по рыболовству управление, занимающееся вопросами рыбоохраны.

О назначении Андрея Здетоветского Fishnews сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. «Не нужно объяснять, что рыбопромышленная отрасль для Камчатки – одна из ключевых. На протяжении последних лет благодаря системной совместной работе правительства края и рыбопромышленников отрасль вышла на устойчивую траекторию роста. Рассчитываю, что новый руководитель министерства сохранит сложившиеся традиции в части поддержки и помощи в решении проблем наших рыбаков и продолжит реализацию стратегии по развитию рыбопромышленного комплекса Камчатского края», – прокомментировал назначение губернатор Владимир Илюхин.

Андрей Георгиевич Здетоветский с 2007 г. работал в структуре Росрыболовства. Был начальником отдела мониторинга Средневолжского теруправления, затем занял должность заместителя руководителя ТУ. В 2010 г. возглавил Охотское теруправление. В 2013 г. вступил в должность начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства.

Fishnews

