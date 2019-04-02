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Министерство финансов опубликовало новый вариант законопроекта о включении ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Фото с сайта ФНС

Минфин предложил платежи-«кандидаты» в Налоговый кодекс

Министерство финансов опубликовало новый вариант законопроекта о включении ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Речь идет о шести видах таких выплат.

Проект закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в НК РФ предлагается «погрузить» шесть видов платежей. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду – на смену должен прийти экологический налог; утилизационный сбор (должен заменить экологический и утилизационный сборы); сбор за пользование автодорогами федерального значения (для большегрузов); налог на операторов сети связи общего пользования; гостиничный сбор.

На коллегии Минфина 26 марта глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что разработка законопроекта по неналоговым платежам завершается. При этом премьер подчеркнул, что фискальная нагрузка по ним не должная измениться.

Ранее стало известно, что четверка деловых объединений – РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия» - направили по вопросу неналоговых платежей письмо президенту Владимиру Путину. Авторы обращения заявили, что внесение отдельных платежей в НК РФ только увеличит давление на бизнес. Вместо этого деловые объединения предложили ускорить подготовку рамочного законопроекта, устанавливающего запрет на взимание платежей, не включенных в реестры и перечни.

Fishnews

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