27 марта 2019 года

Неналоговые платежи отправляют в Налоговый кодекс

Подготовка законопроекта, предусматривающего включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, завершается, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что налоги в ближайшие шесть лет корректироваться не должны.

О перспективах налогового регулирования глава правительства Дмитрий Медведев рассказал на коллегии Минфина. Стенограмма приводится на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Премьер отметил, что решение о повышении ставки НДС с 18% до 20% «было совсем не легким». «Напомню, нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности, торговли», – отметил председатель правительства.

Решение, по его словам, сбалансировали сохранение льготной ставки НДС на социально значимые товары, фиксация ставки тарифа страховых взносов и налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Далее Дмитрий Медведев перешел к теме неналоговых платежей. «Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться», – подчеркнул премьер-министр.

Будет введен мораторий на изменение платежей. «Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», – подчеркнул председатель правительства.

На отсутствие четких правил в сфере взимания неналоговых платежей власти обратили внимание еще несколько лет назад. В начале марта Министерство финансов сообщило, что планируется обеспечить общественное обсуждение, доработку и скорейшее внесение в правительство законопроекта, который предусматривает включение в НК РФ шести платежей:

– платы за негативное воздействие на окружающую среду,

– экологического сбора,

– утилизационного сбора,

– курортного (туристического) сбора,

– обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования,

– платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам болшегрузами.

При этом может быть установлен 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс.

Также сообщалось, что министерство проанализировало остальные неналоговые платежи. В результате выделено несколько их категорий. По ним предложены направления для дальнейшей работы. Платежи, схожие с госпошлинами, предлагается включить в Налоговый кодекс. Это, в частности, плата, взимаемая за сведения из различных государственных реестров и регистров. Также среди категорий, которые выделены по неналоговым платежам, – платежи, связанные с получением «необходимых и обязательных услуг», предшествующих предоставлению государственных и муниципальных услуг; платежи за услуги естественных монополий.

Таким образом создается дополнительная нагрузка на бизнес. Как отмечали в Минфине, дальнейшая работа по неналоговым платежам должна проводиться совместно с отраслевыми ведомствами и бизнесом. В министерстве назвали недопустимой ситуацию, когда методики расчета или размеры обязательных платежей определяются на уровне ведомственных приказов или подведомственных учреждений.

Ранее также стало известно, что четверка деловых объединений – РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия» направили по вопросу неналоговых платежей письмо президенту Владимиру Путину. Проблема бесконтрольного установления таких выплат по-прежнему актуальна. В то же время внесение отдельных платежей в НК РФ только увеличит давление на бизнес, заявили авторы обращения. Вместо этого они предложили ускорить подготовку рамочного законопроекта, устанавливающего запрет на взимание платежей, не включенных в реестры и перечни.

Fishnews