02 апреля 2019 года

Артем Шевченко: «Дальрыбтехцентр» - инженерно-техническая площадка отрасли

Какая стратегия позволяет предприятию с 80-летней историей укреплять свои позиции на современном рынке машиностроения для рыбной отрасли и двигаться вперед, Fishnews рассказал генеральный директор АО «ДРТЦ» Артем Шевченко.

Круг российских компаний, которые специализируются на выпуске технологического оборудования для рыбной отрасли, довольно узкий. Среди ведущих и старейших в этом сегменте – АО «Дальрыбтехцентр». За последние годы предприятие, которое ведет свою историю с 1939 г., преобразилось до неузнаваемости: сегодня это современная, динамично развивающаяся машиностроительная компания, которая каждый год обеспечивает продукцией большое количество рыбоперерабатывающих организаций по всей стране.

По словам нынешнего генерального директора предприятия, даже в самые сложные периоды истории «ДРТЦ» помогали выстоять богатый опыт и его коллектив.

Опыт самого Артема Шевченко является хорошим примером трудовой династии в отрасли: «На заводе я бывал еще ребенком, в середине 1990-х: очень любил, когда мой дед, Геннадий Евгеньевич Чистяков, брал меня с собой в цеха, - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» гендиректор завода. – Сегодня в «Дальрыбтехцентре» продолжает работать Георгий Юрьевич Шевченко, мой отец, также долгое время возглавлявший завод». По словам собеседника издания, для молодежи возможность погрузиться в настоящий рабочий процесс, реальную производственную среду является лучшей школой, которая способна вызвать интерес и уважением к профессии и помочь определиться с выбором своего места в жизни.

На должность генерального директора «ДРТЦ» Артем Шевченко был избран в 2011 г.: на тот момент молодой руководитель не только имел профильную специальность, но и опыт работы на заводе. Само предприятие в те годы представляло собой группу хозрасчетных подразделений: конструкторское бюро (КБ), несколько цехов, снабжение и прочее. «Оборудование и технологии нуждались в обновлении. Было необходимо настраивать завод на новый ритм работы, пересматривать требования к качеству и ценообразованию, менять подход в работе с клиентами. Завод нуждался в привлечении молодых кадров», - рассказывает собеседник Fishnews. Множество изменений на тот момент диктовала сама жизнь, но был у ДРТЦ и огромный потенциал, актив предприятия, наработанный предыдущими поколениями. «Объединив все это, мы смогли сделать качественный рывок вперед», - отмечает Артем Шевченко.

На практике, по его словам, ушел не один год, чтобы подойти к реализации задуманного, собрать команду и актуализировать планы с учетом реальной ситуации.

Первым делом в структуру акционерного общества вернули КБ, коллектив конструкторов «разбавили» молодыми специалистами и перевели всех на работу в единой системе проектирования – для предприятия это был нелегкий, но жизненно важный этап.

Отдельное внимание уделили выстраиванию цепи прохождения заказов: от проработки проекта, создания чертежей и раскройки металла до сборки машин, линий и отгрузки готового оборудования.

Большая работа предстояла по переоснащению производства и внедрению новых технологий. Полный аудит технической базы позволил оставить в цехах оптимальное количество станков и понять, какое современное оборудование необходимо приобрести для повышения эффективности работы. В результате на смену универсальным станкам пришла техника с числовым программным управлением. «На эти станки мы сейчас переводим механообработку, и, конечно, это новый технологический вызов для “Дальрыбтехцентра”», – рассказывает генеральный директор предприятия.

Еще одним глобальным проектом на 2017-2018 гг. была полная реконструкция цехов. Благодаря поддержке всего коллектива эту работу удалось выполнить в срок и без остановки производственного процесса.

«Все эти изменения уже привели к росту эффективности предприятия: в несколько раз увеличилась производительность труда, значительно сократилось время прохождения заказа и существенно повысилось качество», – отмечает Артем Шевченко. По его словам, сегодня завод имеет стабильный портфель заказов, за последнее время команда «Дальрыбтехцентра» оснастила множество рыбных предприятий своим оборудованием, «ДРТЦ» знают в разных регионах России и за пределами страны.

Но впереди еще много работы. «С самого основания миссией «Дальрыбтехцентра» было служить рыбной отрасли инженерно-технической площадкой. Эта идея заложена в основу деятельности предприятия и сегодня. Мы работаем над тем, чтобы рыбаки имели доступ к необходимой технике и технологиям здесь, в России», – отмечает генеральный директор предприятия.

Поэтому сегодня команда «Дальрыбтехцентра» следит за положением вещей не только в рыбопромышленном комплексе, но и в судостроении, отечественном машиностроении, в сфере подготовки кадров, а также старается делиться своим опытом и участвовать в решении наиболее острых проблем отрасли.

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