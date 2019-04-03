03 апреля 2019 года

Госпрограммам расширили горизонты

Правительство утвердило Бюджетный прогноз на период до 2036 г.: таким образом предполагается сделать более прогнозируемыми макроэкономические условия и условия ведения бизнеса. Приводятся показатели финансирования по госпрограммам.

Бюджетный прогноз на период до 2036 г. правительство утвердило распоряжением от 29 марта 2019 г. № 558. Документ, по замыслу разработчиков, должен «способствовать снижению уровня неопределенности относительно основных приоритетов, подходов к формированию механизмов и принципов реализации бюджетной политики на долгосрочном горизонте, что обеспечит большую прогнозируемость макроэкономических условий и условий ведения бизнеса».

Отмечено, что бюджетный прогноз учитывает положения «майского» указа президента, Основных направлений деятельности правительства до 2024 г., госпрограмм и Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.

В приложении к прогнозу представлены показатели финансового обеспечения государственных программ РФ на период их действия, сообщает корреспондент Fishnews. Есть информация по госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Напомним, что в марте она была изложена в новой редакции, действие программы продлили до 2024 г.

Финансирование на 2019 г. составляет 13,8 млрд рублей, на 2020 г. - 13,5 млрд рублей, 2021 г. - 12,2 млрд рублей. Эти показатели, как сказано в прогнозе, соответствуют параметрам федерального закона о бюджете. Показатель на 2022 г. оценивается в 12,5 млрд рублей, 2023 г. - 12,8 млрд рублей, 2024 г. - 13,1 млрд рублей.

Fishnews