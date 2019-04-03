03 апреля 2019 года

Полакомиться креветкой от «Норебо» можно прямо в магазинах

Группа компаний «Норебо» организует дегустацию своей продукции из трески и креветки под брендом Borealis. Акция проводится до 14 апреля в гипермаркетах сетей «Ашан», «Перекресток», «Лента», «Глобус», «Метро» и «Твой дом».

«Мы предлагаем нашим покупателям попробовать филе трески и северную креветку - новую продукцию в линейке бренда, приготовленную по рецептам Елены Чекаловой, – сообщил Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. - Треска предлагается в виде тэмпура (в формате фиш-энд-чипс), это позволяет сохранить рыбу теплой, и филе внутри получается очень нежное. Креветка – тоже темпура, но приготовленная по-другому и с другими ингредиентами».

В торговых сетях «Ашан» и «Перекресток» проводится дегустация трески. В остальных гипермаркетах можно попробовать креветку от «Норебо». Специалисты холдинга рассказывают о преимуществах продукции, которая изготовлена с минимальным процентом глазури (не более 3%), сварена и заморожена прямо на судне в Баренцевом море.

Креветку размерного ряда 90+ предлагают покупателям в специальном лотке (500 г), размерного ряда 150+ - в пакете (750 г). Тот, кто приобретает новинку, получает в подарок лифлет с рецептами.

Fishnews