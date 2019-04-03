03 апреля 2019 года

Какие проблемы таит «рыбный» техрегламент

Техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в нынешнем виде несет ряд трудностей российскому бизнесу, отмечает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Нужно конкретизировать требования в части паразитов, глазури и содержания соли, считают в объединении.

Хороший паразит – мертвый паразит

С сентября 2017 г. вступил в силу технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции», действие его переходных положений завершится 1 сентября текущего года. В частности, согласно пункту 20 документа, будет не допускаться к реализации «пищевая рыбная продукция, употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами».

«Это неудачная, на наш взгляд, формулировка. Ведь биологические, экологические особенности как морской, так и пресноводной рыбы таковы, что паразиты есть у большей части особей. Например, в некоторых районах промысла 80% сельди заражено червями», - рассказал Fishnews вице-президент - исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации) Александр Фомин.

Если контролирующие органы начнут строго следовать нынешней формулировке техрегламента, большое количество рыбы может быть запрещено к реализации, подчеркнул представитель отраслевого объединения. В ассоциации считают, что ситуацию можно исправить, дополнив 20-й пункт всего одним словом: «живыми» (видимыми паразитами).

«Во-первых, большая часть паразитов, которая присутствует в рыбе, не причиняет никакого вреда человеку. А те паразиты, которые для нас опасны, – они легко уничтожаются: суточной заморозкой продукции при -18°C, засолкой и, конечно, термической обработкой – жаркой или варкой рыбы, - обратил внимание Александр Фомин. – Но при нынешней версии регламента контролер может запретить продажу продукции, заметив на ней даже мертвого паразита». Особенно примечательно, что требования о недопустимости наличия видимых паразитов касаются исключительно внутрироссийского рынка, при экспорте той же рыбопродукции никаких проблем нет. Он ежегодно растет и случаев выбраковки экспортных партий из-за наличия паразитов не наблюдается. Иностранные потребители прекрасно понимают, что после заморозки продукции рыбные паразиты опасности не представляют.

Не всякий лед – глазурь

Техрегламент определяет точные требования по глазури – не более 5% массы для замороженной рыбы, не более 7% для разделанных или очищенных и не более 14% для неразделанных ракообразных.

«Как правило, эти нормы не нарушаются, рынок уже перестроился. Однако есть виды продукции, способы производства которых в техрегламенте не учтены», - заметил Александр Фомин.

Один из таких товаров – креветки и крабы блочной заморозки, когда морепродукты не покрываются глазурью, а просто укладываются в ванночки и заливаются водой, образующей так называемый ледяной «скафандр». В частности, в таком виде ракообразных презентуют на выставках. Однако контролеры видят в этом нарушения, засчитывая весь лед как глазурь.

«И это не совсем правильно, потому что в таком виде продукция, как правило, в оборот не пускается. «Скафандр» используется исключительно для сохранности целостности и товарного вида креветок, потом в ресторанах и кафе их размораживают и подают, конечно, безо всякого льда. Так что тут обмана потребителя нет», - подчеркнул вице-президент Рыбной ассоциации.

Похожие проблемы возникают и с готовыми моллюсками в собственном соку или соусе. Их замораживают при транспортировке, а застывшую жидкость, доля которой в продукте может достигать 20-30%, контролирующие органы тоже относят к глазури.

«Мы готовим обращение в Минсельхоз и поднимаем эту тему на всех совещаниях. Есть два варианта решения вопроса: долгий - прописывать технологии для всех случаев, и более простой - указать, что требования по глазури не распространяются на продукцию определенных способов изготовления», - отметил Александр Фомин.

Сколько соли сыпать на рыбу

Еще один пробел техрегламента позволяет предприятиям-экспортерам стран СНГ обходить режим санкций.

«В документе четко не прописано, что такое соленая продукция и как ее отличить от несоленой, - сообщил представитель отраслевого объединения. - На наш взгляд, оптимальным вариантом стало бы указание минимального содержания соли в рыбопродукции – не менее 3% в мышечной ткани».

Александр Фомин напомнил, что соответствующие требования для соленой, копченой, маринованной и других видов рыбопродукции устанавливали ГОСТы, но с принятием техрегламента ЕАЭС они стали необязательными. В результате предприятия стран Таможенного союза - Белоруссии, Казахстана - покупают мороженую рыбу, например, в Норвегии, слегка присыпают ее солью и меняют таким образом происхождение продукции, оформляя ее как соленую при реэкспорте в Россию, рассказал собеседник Fishnews.

«Обычно такую «санкционку» закупают не крупные сетевые магазины, а предприятия сегмента HoReCа – этот рынок достаточно неподконтрольный. Многие рестораны, по сути, получают мороженого лосося, незасоленный сырец, который можно использовать, например, для производства суши. А это недобросовестная конкуренция, которая мешает работать честному бизнесу», - подчеркнул Александр Фомин.

Fishnews

