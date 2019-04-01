01 апреля 2019 года

Где можно перегружать уловы – список есть

Правительство утвердило перечень «районов укрытия» для перегрузки уловов в 12-мильной зоне. Такие акватории определили в Дальневосточном и Северном бассейнах.

Поправки в ФЗ о госгранице вступили в силу 27 января. В закон была введена новая статья – 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море». В частности, неоднократно пересекать госграницу на море без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля могут российские суда, прошедшие такой контроль при убытии с территории России. Необходимое условие - они должны прибывать на территорию РФ с последующим убытием без цели захода в российские порты.

Такой флот может осуществлять в отдельных районах внутренних морских вод и территориального моря перегрузку уловов водных биоресурсов, если погодные условия не позволяют сделать это за пределами терморя. Предусмотрено, что перечень и границы районов перегрузки устанавливает правительство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующий список утвержден распоряжением кабмина от 28 марта 2019 г. № 551. В перечне 26 районов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и 7 – в Северном.

Распоряжение правительства с перечнем районов смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews