04 апреля 2019 года

Суд вынес решение по делу Юрия Блинова

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрия Блинова. Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Дело рассмотрел Фрунзенский районный суд Владивостока. Как сообщили Fishnews в пресс-службе суда, Юрий Блинов обратился с ходатайством о назначении ему судебного штрафа. На основании статьи 25.1 УПК РФ (прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) дело было прекращено, экс-сотруднику института назначили штраф.

Уголовное дело в отношении бывшего директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и их с Юрием Блиновым подчиненного должно быть рассмотрено также во Фрунзенском райсуде Владивостока, но у другого судьи. Дата заседания пока не назначена.

Льву Бочарову и Юрию Блинову вменили часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), их подчиненному – пособничество в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 г. директор ТИНРО-Центра и его первый заместитель без проведения конкурсных процедур передали выделенные институту разрешения на отлов косаток одной из приморских фирм, которой управлял подчиненный руководителей института. Следствие считает, что впоследствии обвиняемые имитировали проведение конкурсов, перечислив компании 13,5 млн рублей за работы, стоимость которых предприниматель определил самостоятельно. В ходе расследования обвиняемые возместили 13,1 млн рублей.

Fishnews

