05 апреля 2019 года

Машиностроение на Дальнем Востоке рискует остаться без кадров

Дальневосточные предприятия – производители оборудования всерьез обеспокоены закрытием в регионе вузовской образовательной программы по подготовке конструкторов и технологов для отрасли. Для Дальнего Востока это обернется катастрофой, отмечает гендиректор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Переоснащение производства, переход на машины с числовым программным обеспечением сегодня, скорее, облегчает заводам поиск специалистов: это интересно молодежи, т.к. в большей степени требует знаний и навыков работы с программируемым оборудованием, отмечают представители отрасли.

Гораздо хуже обстоит дело с конструкторами и технологами: «Уже в ближайшее время мы вообще рискуем остаться без кадров этих специальностей, - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко. – Серьезность положения осознают все машиностроители края, в том числе и предприятия ОПК».

В 2018 г. параллельно с коллегами из «Технологического оборудования» и учебными заведениями, которые на Дальнем Востоке готовят кадры для рыбной и машиностроительной отраслей, АО «ДРТЦ» попытался реализовать образовательные проекты. «Было решено создать научно-учебно-исследовательскую лабораторию под эгидой ДВФУ. В цехах «Дальрыбтехцентра» мы организовали опытную площадку (300 кв. метров), где разместили списанные, но рабочие станки. Планировалось, что здесь студенты смогут отрабатывать свои теоретические знания, получать навыки обработки металла», – рассказал собеседник издания.

Идею с интересом встретили преподаватели профильных кафедр и студенты, но развития эта инициатива не получила, с сожалением констатировал Артем Шевченко: «Все уперлось в бюрократию и отсутствие интереса со стороны руководства вуза. Пока ни к чему не привели и попытки поднять этот вопрос на уровне министерства в Москве».

А в начале 2019 г., по его словам, машиностроители получили еще один «подарок»: с нового учебного года Дальневосточный федеральный университет прекращает набор по образовательной программе «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», существовавшей фактически с 1918 г.

«Будем еще предпринимать попытки повлиять на ситуацию, потому что, если на Дальнем Востоке перестанут готовить необходимых нам специалистов, это будет настоящая катастрофа. Особенно с учетом тех масштабных проектов в машиностроении и судостроении, которые планируется реализовывать в регионе», – указал на серьезность проблемы представитель отрасли.

Fishnews