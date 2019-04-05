Новости
Переоснащение производства сегодня требует знаний и навыков работы с программируемым оборудованием

Машиностроение на Дальнем Востоке рискует остаться без кадров

Дальневосточные предприятия – производители оборудования всерьез обеспокоены закрытием в регионе вузовской образовательной программы по подготовке конструкторов и технологов для отрасли. Для Дальнего Востока это обернется катастрофой, отмечает гендиректор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Переоснащение производства, переход на машины с числовым программным обеспечением сегодня, скорее, облегчает заводам поиск специалистов: это интересно молодежи, т.к. в большей степени требует знаний и навыков работы с программируемым оборудованием, отмечают представители отрасли.

Гораздо хуже обстоит дело с конструкторами и технологами: «Уже в ближайшее время мы вообще рискуем остаться без кадров этих специальностей, - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко. – Серьезность положения осознают все машиностроители края, в том числе и предприятия ОПК».

В 2018 г. параллельно с коллегами из «Технологического оборудования» и учебными заведениями, которые на Дальнем Востоке готовят кадры для рыбной и машиностроительной отраслей, АО «ДРТЦ» попытался реализовать образовательные проекты. «Было решено создать научно-учебно-исследовательскую лабораторию под эгидой ДВФУ. В цехах «Дальрыбтехцентра» мы организовали опытную площадку (300 кв. метров), где разместили списанные, но рабочие станки. Планировалось, что здесь студенты смогут отрабатывать свои теоретические знания, получать навыки обработки металла», – рассказал собеседник издания.

Идею с интересом встретили преподаватели профильных кафедр и студенты, но развития эта инициатива не получила, с сожалением констатировал Артем Шевченко: «Все уперлось в бюрократию и отсутствие интереса со стороны руководства вуза. Пока ни к чему не привели и попытки поднять этот вопрос на уровне министерства в Москве».

А в начале 2019 г., по его словам, машиностроители получили еще один «подарок»: с нового учебного года Дальневосточный федеральный университет прекращает набор по образовательной программе «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», существовавшей фактически с 1918 г.

«Будем еще предпринимать попытки повлиять на ситуацию, потому что, если на Дальнем Востоке перестанут готовить необходимых нам специалистов, это будет настоящая катастрофа. Особенно с учетом тех масштабных проектов в машиностроении и судостроении, которые планируется реализовывать в регионе», – указал на серьезность проблемы представитель отрасли.

Fishnews

  • Переоснащение производства сегодня требует знаний и навыков работы с программируемым оборудованием
  • Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО
    • Задать вопрос редакции.
    НазадМетки: дальний востоксудостроение
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    «Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

    Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

    Президент компании Bering Yachts

    Алексей МИХАЙЛОВ

    Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыбаки готовы к самоограничениям

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Сайра нас еще любит, но может и уплыть

    Все интервью

    Личное мнение

    Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Китам угрожают не только охотники

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Океанический промысел России убьют мифы

    Все материалы

    Крупным планом

    Рыбный рынок в Южной Корее

    Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

    Предприятия Амура жалуются на прессинг

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.