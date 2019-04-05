05 апреля 2019 года

Рыбной отрасли Анголы поможет российский опыт

Россия и Ангола заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Взаимодействовать планируется, в частности, в борьбе с браконьерством, подготовке кадров, научных исследованиях.

Соглашение заключили в рамках официального визита президента Анголы Жуана Мануэла Гонсалвиша Лоренсу в Россию. Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и министр рыболовства и морских дел республики Мария Антоньета Жозефина Сабина Баптишта.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны намерены сотрудничать в областях рационального использования живых морских ресурсов, предотвращения и ликвидации ННН-промысла, наблюдения и контроля за морским рыболовством.

Важной составляющей соглашения в ФАР назвали взаимодействие в подготовке кадров для рыбной отрасли и проведение совместных научных исследований. Также стороны намерены содействовать сотрудничеству в области рыбного хозяйства между предприятиями двух государств.

Согласно документу, страны будут обмениваться опытом в области переработки и реализации продукции, а также помогать развитию береговой рыбохозяйственной инфраструктуры.

Для выполнения достигнутых договоренностей будет создан российско-ангольский комитет по морскому рыболовству и аквакультуре. Его сессии планируется проводить раз в год поочередно на территориях двух стран.

В исключительной экономзоне Анголы добывают сардинеллу, ставриду, мерлуз и еще ряд видов рыб. По данным ФАР, российские суда в последние годы ведут лов в водах республики по коммерческим квотам или на основе коммерческих контрактов. В соответствии с оценками состояния популяций мелких пелагических рыб, недоиспользуемый промысловый запас в ИЭЗ Анголы составляет 100-150 тыс. тонн, отметили в Росрыболовстве.

Fishnews