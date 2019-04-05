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О переходном периоде для оснащения флота «Гонцом» рассказали на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Переходный период по «Гонцу» завершится 31 декабря

Росрыболовство рекомендует рыбакам не затягивать с оснащением флота судовыми земными станциями системы «Гонец». После 31 декабря 2019 г. отсрочек для установки оборудования больше не будет.

В приказ Минсельхоза № 525 от 15 ноября 2018 г. «Об утверждении порядка оснащения судов техническими средствами контроля, их видов, требований к их использованию и порядка контроля функционирования технических средств контроля» в ближайшее время будут внесены изменения. Для оснащения российских рыбопромысловых судов, работающих выше 75 градуса северной или южной широты, станциями спутниковой системы «Гонец» установят переходный период до 31 декабря 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, предприятиям до конца года необходимо оснастить флот станциями «Гонец». Сроки обязательного перехода на отечественную спутниковую систему для осуществления контроля на промысле в дальнейшем переноситься не будут, уточнили в ведомстве.

«Не нужно затягивать с установкой оборудования. Рекомендуем уже сейчас начинать тестирование, чтобы выявить и устранить возможные технические проблемы и посмотреть, как работает система в целом», – заявил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с представителями отраслевых ассоциаций и предприятий.

Всего в 2018-2019 гг. судовладельцы приобрели 183 терминала «Гонец», в том числе 107 – в Северном и Западном бассейнах. По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, который выполняет обязательства по поставкам СЗС «Гонец», заявки на установку оборудования поступают каждый день и удовлетворяются без задержек. Некоторые предприятия уже успели оборудовать терминалами «Гонец» все свои суда, работающие выше 75 градуса северной широты.

Требование об установке «Гонца» до конца года должны выполнить и суда, работающие под российским флагом за пределами экономзоны РФ. В соответствии с разъяснениями ФТС в адрес Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, «при перемещении рыболовного судна с установленной на таможенной территории ЕАЭС СЗС «Гонец» под таможенную процедуру реэкспорта представление таможенному органу лицензии Минпромторга России, заключения (разрешительного документа), выдаваемого ФСБ России, или сведений о включении соответствующей нотификации в единый реестр нотификаций, не требуется».

Fishnews

  • О переходном периоде для оснащения флота «Гонцом» рассказали на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства
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