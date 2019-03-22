22 марта 2019 года

Минсельхоз предложил отсрочку по «Гонцу»

Выполнение требования об оснащении СЗС «Гонец» судов, работающих в высоких широтах, предложено отсрочить до начала 2020 г. Минсельхоз представил проект такого приказа об оценке регулирующего воздействия.

На сайте rergulation.gov.ru разместили проект приказа «О применении отдельных положений приказа Министерства сельского хозяйства от 15 ноября 2018 г. № 525…», сообщает корреспондент Fishnews.

Документ подготовлен в связи с тем, что нет возможности в сжатые сроки выполнить работу по оснащению судов, находящихся в районах Мирового океана выше 75° северной широты и выше 75° южной широты, «Гонцом», говорится в сопроводительных материалах.

Напомним, новый приказ о технических средствах контроля (ТСК) вступил в силу с 1 января 2019 г. Предприятия Северного бассейна просили разрешить использование других спутниковых систем в районах севернее 75 градуса с.ш. или отсрочить вступление в силу этой части приказа.

Fishnews