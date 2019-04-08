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Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Владимир Измайлов: Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

Передача морской части функций защиты рыбных запасов пограничникам была ошибочным решением, считает бывший начальник Главрыбвода Владимир Измайлов.

В апреле профессиональный юбилей отмечают сотрудники системы органов рыбоохраны. Ее формирование началось 85 лет назад. К концу советского периода рыбоохрана превратилась в огромное и разветвленное Главное управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства Минрыбхоза СССР, подразделения которого охватывали все бассейны страны.

«На середину 1980-х годов, с моей точки зрения, пришелся период наиболее мощного развития органов рыбоохраны. К тому времени была создана нормативная база по всем направлениям. За Главрыбводом закрепили очень широкие полномочия, вполне сравнимые с нынешними полномочиями Росрыболовства за исключением науки. В эту систему входили непосредственно и рыбоохрана, и воспроизводство, и ихтиопатология, и регулирование рыболовства, и контрольно-наблюдательная служба... Ведь кроме борьбы с браконьерами и контроля за соблюдением правил рыболовства на Главрыбводе лежала ответственность за состояние рыбных запасов и среды их обитания», – рассказал Fishnews заслуженный работник рыбного хозяйства России Владимир Измайлов, начальник Главрыбвода в 1987-1997 гг.

По его словам, уже во второй половине 1980-х гг. управление получило мощный удар – в январе 1988 г. вышло постановление ЦК и Совмина «О коренной перестройке дела охраны природы в стране».

«В созданный Госкомприроды СССР хотели передать функции Главрыбвода, связанные с охраной среды обитания, негативным воздействием антропогенных факторов на состояние водных объектов, да и в целом с контролем за использованием рыбных запасов. Хуже всего, что мы лишились не только части функций, но и специалистов, как в центральном аппарате, так и на местах, – подчеркнул Владимир Измайлов. – Правда, потом многие вернулись обратно».

Второй удар последовал после 1991 года. Поскольку структура Главрыбвода была выстроена не по административному принципу, а по водоемам, с развалом Советского Союза от нее начали отваливаться целые участки, отметил экс-глава управления. К примеру, на Азово-Черноморском бассейне действовал единый Азоврыбвод – он частично отошел Украине, а Крымчеррыбвод или Южкаспрыбвод – целиком ушли из Главрыбвода. То же происходило и на Балтике. Это и кадры, и материальные ресурсы, и взаимодействие, и информационные базы, констатировал Владимир Измайлов.

«К сожалению, нападки на структуры Главрыбвода с целью отнять у нас функции, численность, и материальные ресурсы продолжались и в конце 1990-х годов. В частности, наши доблестные пограничники все-таки добились своего и получили, ни с кем не согласовывая, указ президента о передаче органов рыбоохраны по морским делам Пограничной службе», – напомнил собеседник Fishnews.

Он подчеркнул, что это сразу разорвало единую цепочку контроля по многим видам водных биоресурсов: получилось, что, например, лосося в море охраняют одни, а на берегу уже другие.

«На самом деле мы с ними очень хорошо работали, координировали действия, ежегодно проводили встречи на высоком уровне, подводили итоги, они нам очень помогали. Но вся отчетность – по вылову, по задержаниям, по наказаниям -–оставалась за нами, а Погранслужба оказывала нам силовую поддержку. Но потом им оказалось этого мало, они захотели забрать себе все. В итоге морская часть ушла туда, что я до сих пор считаю неправильным», – поделился мнением Владимир Измайлов.

Бывший руководитель Главрыбвода обратил внимание, что раньше при оценке работы управлений и в целом рыбоохраны стал учитываться такой критерий, как состояние запасов в подконтрольных районах. «То есть отчетность – сколько браконьеров задержано, протоколов составлено - это понятно. Но бассейновые управления должны отвечать за все – заниматься воспроизводством, охраной, средой обитания, правилами рыболовства и т.д. И если состояние запасов хорошее, значит, эта работа ведется на должном уровне», - рассказал Владимир Измайлов.

Сегодня теруправления Росрыболовства в регионах приобрели достаточно высокий статус. Так почему бы не отдать им часть функций? А в некоторых сферах, таких как любительское рыболовство, вообще все, считает бывший глава Главрыбвода: «Разве московский начальник знает, кто в какой-нибудь тьмутаракани с какой удочкой сидит?»

«На мой взгляд, и я всегда защищал эту позицию, наука, рыбоохрана, правила рыболовства, контроль – все должно быть в одних руках, это объективная необходимость, – уверен Владимир Измайлов. – Многие не хотят понимать, что задача всего этого конгломерата – обеспечить работу рыбаков. Чтобы люди вовремя вышли на промысел, чтобы прогноз оправдался, чтобы был контроль за теми же рыбаками и они делали все в рамках правил рыболовства. А сегодня мы эту позицию размыли».

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НазадМетки: лососьросрыболовство
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