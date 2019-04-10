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Сформирован список участников и делегатов Всероссийской конференции

Сформирован список участников и делегатов Всероссийской конференции

Для участия во Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая пройдет в Москве 16 апреля, зарегистрировано около 300 человек – делегатов из регионов и участников от Совета Федерации, Госдумы, органов исполнительной власти и других структур.

Организаторы мероприятия – Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства – уже отметили повышенное внимание отраслевого сообщества к конференции. По просьбам делегатов регистрацию даже пришлось продлить на неделю.

Это говорит о наличии острых вопросов, связанных в том числе с законодательными изменениями, правилами доступа к ресурсу, социально-трудовыми отношениями в отрасли, повышением эффективности научного обеспечения промысла, сохранением административных барьеров и избыточных требований к деятельности предприятий, считают в ВАРПЭ.

«Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса сможет стать площадкой для всестороннего рассмотрения и объективного обсуждения проблем и перспектив отрасли всеми участниками процесса. Интерес к мероприятию достаточно высок, свое участие подтвердили представители Госдумы и Совета Федерации, руководство регионов и крупнейшие рыбодобытчики. Так что мы убеждены, что конструктивный диалог между бизнесом и государством состоится», – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации, в целом список делегатов и участников конференции сформирован и насчитывает около 300 человек. Среди них представители как рыбодобывающих предприятий и организаций, так и органов государственной власти федерального и регионального уровня, финансовых институтов, научных центров и т.д.

В числе спикеров -зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Делегатов на конференцию направили 28 российских регионов – от Дальнего Востока до Мурманска, Калининграда и Астрахани.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса пройдет 16 апреля в Москве на площадке Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47). С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ВАРПЭ.

Fishnews

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