02 апреля 2019 года

Зарегистрироваться на конференцию можно до 8 апреля

Оргкомитет Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса продлил срок регистрации для делегатов и участников - до 8 апреля включительно.

«В связи с высоким интересом отраслевого сообщества к конференции, мы приняли решение продлить сроки регистрации на одну неделю. Нам продолжают поступать официальные письма с подтверждением участия от крупнейших предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса и наша задача - дать возможность принять участие в крупнейшем отраслевом событии всем участникам рынка», - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Напомним, что для участия в конференции необходимо пройти обязательную онлайн-регистрацию на сайте www.fish2019.orgpoint.vip. Мероприятие пройдет 16 апреля в Москве на площадке Цифрового делового пространства.

С подробной информацией и инструкцией по регистрации можно ознакомиться в разделе конференции на сайте ВАРПЭ. Свое участие в мероприятии уже подтвердил ряд представителей федеральных и региональных органов власти.

Планируется обсудить острые вопросы и перспективы отрасли. К конференции готовятся в регионах: о предложениях по повестке встречи Fishnews рассказали Союз рыбопромышленников Севера, Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Fishnews