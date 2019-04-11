11 апреля 2019 года

Ценным рыбам Ямала помогут специалисты ВНИРО

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Ямало-Ненецкий автономный округ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель совместных прикладных исследований в области аквакультуры – сохранить и восстановить запасы ценных видов рыб Нижнеобского бассейна.

Подписи под документом директор ВНИРО Кирилл Колончин и губернатор Дмитрий Артюхов поставили на площадке Арктического форума в Санкт-Петербурге. Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства, стороны договорились оказывать друг другу всестороннюю поддержку при проведении научных работ.

К реализации соглашения будет привлечен Тюменский филиал ВНИРО (Госрыбцентр), который имеет свои отделения в Тобольске и Ханты-Мансийске. Планируется, что развитие сотрудничества будет проходить в том числе в рамках работы межрегионального научно-образовательного центра, создаваемого Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Fishnews