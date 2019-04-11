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Профильный комитет парламента Приморья рассмотрел вопрос о памятниках природы в заливе Петра Великого. Фото Александра Маслянко, пресс-служба ЗС ПК

В проблему ООПТ Приморья погрузились депутаты региона

О проблемах, которыми грозит запрет промысла в границах памятников природы Приморского края, рассказал гендиректор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко. Профильный комитет регионального заксобрания попросит губернатора найти выход из ситуации.

Напомним, исполком Приморского краевого Совета народных депутатов решением от 29 ноября 1974 г. № 991 объявил памятниками природы акватории в заливе Посьет: в бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные воды в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, кроме того, на акватории памятников природы традиционно осуществлялся прибрежный промысел. В 2017 г. вспомнили о существовании старого решения, что повлекло проблемы для рыбохозяйственной деятельности в этом районе.

Разбирательство вокруг сложившейся ситуации продолжается до сих пор, в нем участвуют аквакультурный и рыбацкий бизнес, Росрыболовство, Минприроды РФ, краевые департамент рыбного хозяйства и департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также органы прокуратуры.

К решению вопроса подключился комитет по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморья, сообщает корреспондент Fishnews. Проблему с ООПТ на рассмотрение коллег вынес генеральный директор компании «Акватехнологии», депутат Сергей Слепченко.

Он обратил внимание, что, принимая постановление о создании памятника природы в заливе Петра Великого в 1974 г., краевые депутаты намеревались содействовать развитию аквакультуры и прибрежного рыболовства. Однако к настоящему времени документ устарел, а предпринимавшиеся на протяжении более чем двух лет попытки отразить в постановлении сегодняшние реалии провалились, отметил глава компании «Акватехнологии».

«На 15 лет были перезакреплены доли квот, – напомнил Сергей Слепченко. – Если рыбаки в течение двух лет эти квоты не осваивают, они их лишаются. Речь идет о том, чтобы сокращать рабочие места, закрывать производство и так далее. Только по компании «Акватехнологии» речь идет о том, чтобы в апреле-мае текущего года сократить 62 человека и закрыть традиционное рыболовство на этих акваториях».

Руководитель компании подчеркнул, что рыболовство ведется не на всей акватории памятников природы, а в отдельных точках. При этом ООПТ находятся в непосредственной близости от угольного порта Посьет.

Сергей Слепченко констатировал, что все краевые проекты поправок, направляемые в Минприроды, либо наталкиваются на несогласование вообще, либо их согласовывают на таких условиях, которые, по сути, парализуют работу предприятий. «Предлагаю обратиться к губернатору Приморья от комитета ЗС ПК о том, чтобы найти юридические основания либо для отмены постановлении 1974 года, – возможно, с принятием нового постановления, дающего возможность работать и рыбакам, и аквафермерам. Либо как альтернативный вариант – изменить границы этих памятников», – озвучил инициативу гендиректор «Акватехнологий».

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко высказал мнение, что этот вопрос невозможно решить только на уровне субъекта Федерации, без согласия Минприроды РФ.

После обсуждения члены комитета поддержали предложение Сергея Слепченко и приняли решение обратиться к губернатору.

Fishnews

  • Профильный комитет парламента Приморья рассмотрел вопрос о памятниках природы в заливе Петра Великого. Фото Александра Маслянко, пресс-служба ЗС ПК
  • Инициатором обращения к губернатору выступил депутат, гендиректор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО (третий справа). Фото Александра Маслянко, пресс-служба ЗС ПК
  • Памятники природы, охраняемые от рыболовства и аквакультуры, находятся в непосредственной близости от угольного порта Посьет
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