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Минтай Берингова моря. Фото Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО)

Наука дала прогноз по минтаю Берингова моря

По данным дальневосточных ученых, в 2019 г. минтаевая путина в Беринговом море пройдет в хороших погодных и ледовых условиях. Стабильная промысловая обстановка ожидается уже в июне.

Ученый совет Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) рассмотрел и одобрил путинный прогноз «Беринговоморский минтай-2019». В документе, подготовленном совместно с сотрудниками камчатского филиала, приведены рекомендации по организации промысла в этом году, исторический обзор и итоги путины 2018 г. Кроме того, прогноз содержит нормативно-правовые основы, обзор рынка продукции, рассказывает о международных условиях рыболовства в Беринговом море.

Рыбная «ретроспектива»

Старший научный сотрудник лаборатории минтая и сельди Елена Грицай напомнила, что в истории промысла беринговоморского минтая отмечалось три пика вылова – в начале 1970-х, на рубеже 1980-х и 1990-х и в первой половине 2000-х гг. Самыми неудачными были 2009 и 2010 гг., когда запас восточноберинговоморской популяции находился на историческом минимуме, а вылов в северном и восточном частях моря едва превышал 1 млн тонн.

В последние пять лет суммарный вылов минтая в среднем составлял 1,7 млн тонн, из них в исключительной экономической зоне России – в среднем 370 тыс. тонн.

В последние несколько лет температурные аномалии приводили к сдвигу сроков миграции минтая из восточного сектора моря и к изменению характера распространения стада. Прогрев придонных вод в летние периоды 2016-2018 гг. происходил быстро. Поэтому массовая миграция (в том числе в Анадырский залив) уже в первой половине лета прошлого года отмечалась как в нижней, так и в мелководной части шельфа.

В прошлом году ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской зоне определили в 392,8 тыс. тонн, в Чукотской зоне – в 5,4 тыс. тонн. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, всего выловлено 382,8 тыс. тонн биоресурса, освоение составило 97,5% общей квоты (в 2017 г. – 89,7%, в 2016 г. – 96,3%).

Исследования 2010-2018 гг. показали, что в эти годы большинство поколений восточноберинговоморской популяции были многочисленными (2008 и 2012 гг.) или средними по численности (2006, 2009-2011, 2013-2014 гг.). Но с 2014 г. высокоурожайных поколений не появлялось. К урожайным пока предположительно можно отнести только поколение 2017 г. рождения, отметили в филиале.

Каковы теперь запасы

В настоящее время биомасса восточноберинговоморского минтая находится на среднем уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Ожидается, что среди рыб промыслового размера в Наваринском районе будут преобладать поколения 2013-2014 гг.

В Карагинской подзоне ресурсы западноберинговоморского минтая продолжают оставаться на низком уровне. По действующим правилам рыболовства, промысел минтая в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 174° в.д. запрещен в течение всего года, начиная с 2016 г.

С 2014 г. обратная миграция минтая наблюдалась с первой половины августа, в прошлом году – со второй половины августа. В текущем году ситуация по всем признакам будет развиваться аналогичным образом, стабильная промысловая обстановка ожидается уже в июне.

На 2019 г. общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне определен в объеме 399,8 тыс. тонн, в Чукотской зоне – 5,5 тыс. тонн.

Льды не станут помехой

На конец марта-начало апреля площадь ледового покрова в Беринговом море составляла всего 10% при среднемноголетнем показателе 32,9%. В мае традиционные районы промысла будут полностью освобождены ото льда.

Планируется, что летний промысловый период будет характеризоваться низкой циклонической активностью, количество штормовых дней прогнозируется не выше среднего уровня.

Fishnews

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