12 апреля 2019 года

Пограничники шести стран соберутся на Сахалине

С 15 по 19 апреля в Южно-Сахалинске пройдет 20-й Форум пограничных ведомств (береговых охран) государств северной части Тихого океана. Эксперты шести стран рассмотрят решения по обеспечению безопасности на море.

В работе форума примут участие делегации шести государств: России, Китая, Японии, Республики Корея, Канады и США, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Встреча экспертов пройдет в формате заседаний рабочих групп. Основной задачей станет поиск решений по противодействию различным вызовам и угрозам безопасности на море.

Fishnews