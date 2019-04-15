15 апреля 2019 года

В Киеве объявили в розыск капитана «Норда»

Капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на Украине объявили в розыск, суд над ним официально приостановлен. Об этом сообщил представитель защиты рыбака Максим Могильницкий.

По мнению украинского правозащитника, суд не имел права объявлять Владимира Горбенко в розыск, поскольку в уголовном деле нет доказательств умышленной неявки подсудимого, сообщает корреспондент Fishnews. «Дело, так сказать, заморозили. Что полностью устраивает и суд, и следствие, – написал Максим Могильницкий в «Фейсбук». – Иначе ведь пришлось бы дело по сути рассматривать. Тут немедленно выяснилось бы, что доказательства вины Горбенко в материалах отсутствуют».

По мнению адвоката, открытое рассмотрение «здорово подмочило бы репутацию» руководителей всех государственных органов, задействованных в операции по задержанию судна и экипажа. «В общем и целом, решение о приостановлении рассмотрения дела похоже на пластмассовую елочную игрушку. Не удивляет, не радует и почти ничего не стоит», – констатировал Максим Могильницкий.

Напомним, Владимира Горбенко на Украине собирались судить за незаконный вылов рыбы и нарушение порядка пересечения границы. Крымский сейнер «Норд» с российским экипажем на борту был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 г. Последовавшие за этим события привели к эскалации ситуации в Азовском море. Владимир Горбенко вернулся в Крым последним из экипажа «Норда».

Fishnews