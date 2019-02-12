12 февраля 2019 года

Капитан «Норда» дома, судно – пока на Украине

Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко рассказал, как он смог покинуть Украину и попасть в Крым. Тем временем новая попытка киевских властей продать судно на аукционе опять не удалась.

Напомним, что Владимир Горбенко пропал 26 января. После того как его брат обратился с заявлением об исчезновении, украинская полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве капитана и затем объявила его в розыск.

Доехал с пересадками

Тем временем Владимир Горбенко сумел пересечь госграницу и попасть в Крым. «Я для себя сам решил, ну, а что, если я возьму и просто, никого не оповещая, попробую и поеду, – рассказал он съемочной группе телеканала «Россия 24». – И поехал с пересадками, потихоньку».

По словам капитана, он сумел добраться до пункта пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом и беспрепятственно пересек ее по российскому паспорту. «Получилось удачно, может быть, неожиданности сработал фактор», - сказал нашедшийся россиянин. Владимир Горбенко заявил журналистам, что готов участвовать в суде над ним, но дистанционно, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель киевского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», осуществляющего юридическую защиту капитана, Максим Могильницкий обратил внимание в «Фейсбуке», что отъезд Владимира Горбенко был полностью законным. «Отвечу всем, сразу и в последний раз: ограничений насчет пересечения границы у Владимира не было, – подчеркнул адвокат. – Ни подписки, ни даже обязательств. Срок действия меры пресечения в виде выполнения обязательств истек еще в июне 2018-го. И суд отказал прокуратуре в ее продлении».

«Норд» так и не продали

Назначенная на 11 февраля третья попытки продажи захваченного украинскими пограничниками сейнера вновь не удалась: торги опять не состоялись. На аукцион заявилось 6 участников, однако все заявки были отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса. В этот раз судно пытались продать за 1,36 млн гривен (около 3,2 млн рублей), по сравнению с первой попыткой уценка превысила 16%.

Представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени Первого мая – Анна Шевелева рассказала РИА «Новости», что предприятие намерено добиваться возвращения сейнера. «Мы продолжим работу по возвращению незаконно задержанного Украиной нашего судна. Это принципиальный вопрос для жизни колхоза», – сказала она.

Fishnews